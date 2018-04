Governo é contra Liberar FGTS a quem pede demissão teria impacto de até R$ 25 bilhões, diz ministro do Planejamento Proposta para liberação de recursos a quem pede para sair do emprego foi aprovada em comissão do Senado. Na quinta-feira, Romero Jucá evitou que ela seguisse diretamente para a Câmara