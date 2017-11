A quarta fase do abono salarial está liberada para nascidos no mês outubro – para quem recebe o Programa Integração Social (PIS) –, e para quem tem o número final de inscrição 3, no caso do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), do ano-base de 2016. O saque fica disponível até 29 de junho de 2018, inclusive para os contemplados em lotes anteriores: nascidos em julho, agosto e setembro ainda podem sacar o PIS, enquanto trabalhadores com os finais 0, 1 e 2 de inscrição no Pasep também podem receber o benefício.