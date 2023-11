A aprovação do PL dos Agrotóxicos (1.459/2022) pelo Senado, na terça-feira (28), encerrou uma tramitação de mais de duas décadas do projeto no Congresso. Mas não encerrou a polêmica em torno do tema. Enquanto o setor do agronegócio comemora o resultado, destacando a modernização da lei, ambientalistas avaliam que as mudanças trazem risco à saúde humana.