No ciclo de vida humano, cada fase tem sua beleza e suas características particulares, e com o prazer sexual não é diferente. O orgasmo feminino passa por mudanças ao longo do tempo, impulsionado por um combo de fatores biopsicossociais: tem a ver com alterações nos níveis de hormônios e nas terminações nervosas, é claro, mas chegar lá também está relacionado ao autoconhecimento, à experiência e aos relacionamentos.