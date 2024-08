Assumindo as rédeas Notícia

Mulheres quebram o padrão e tomam a iniciativa com os homens: "Quero escolher o meu boy"

Ideia de que são eles que devem fazer a primeira aproximação, pedindo para sair, namorar e casar, está com os dias contados, segundo as consultadas pela reportagem. Psicóloga ressalta a importância do amor-próprio na hora de eleger o parceiro

02/08/2024 - 11h28min