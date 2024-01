O prazo do projeto no trabalho. O tema de casa do filho mais novo. A infiltração na parede da cozinha. A consulta médica da mãe. O jantar com os amigos que precisou ser adiado (de novo). A dieta revolucionária que a influenciadora divulgou no Instagram. São várias as tarefas que parecem nunca deixar a mente da mulher-moderna-que-dá-conta-de-tudo. Há uma unanimidade entre elas, que pode ser condensada em um desabafo cada vez mais comum: "Estou cansada".