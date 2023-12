O ano de 2023 chegou ao fim e as projeções para 2024 já estão a todo vapor. Para quem gosta de estar antenada e quer se antecipar no que será tendência no próximo ano pode começar a apostar na naturalidade na maquiagem e em produtos versáteis, a abraçar o consumo consciente na moda e expressar a sua personalidade sem neuras, além de repensar a forma de consumir conteúdos na internet e refletir sobre quem realmente influencia nas redes sociais.