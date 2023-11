A Miss Brasil 2023, Maria Brechane, 19 anos, está com mente e corpo plenamente focados na missão de trazer para casa a coroa do 72º Miss Universo, que ocorre neste sábado (18), em El Salvador. O desafio é grande: superar quase uma centena de outras candidatas e acabar com um jejum de 55 anos sem vitórias do país no concurso — a última foi da baiana Martha Vasconcellos, em 1968.