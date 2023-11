A miss Brasil Maria Eduarda Brechane fará uma homenagem à arara-azul no Miss Universo 2023, que ocorre no dia 18 de novembro, em El Salvador. O traje típico que será usado pela candidata é decorado com quatro aves artificiais e, segundo Thiago Soares, diretor de publicidade do Miss Universo RS, vai fazer a brasileira “voar”: