Começa, nesta quarta-feira (15), a disputa pela coroa d0 Miss Universo 2023 em El Salvador. A gaúcha Maria Brechane, 19, é a representante do Brasil no evento. À noite, a jovem de Rio Grande passará uma etapa preliminar do concurso e, para a ocasião, usará um vestido produzido sob medida pela estilista gaúcha Daniela Setogutti.