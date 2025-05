"Merecíamos ganhar", lamenta Amuzu, que marcou seu primeiro gol pelo Grêmio no empate com o Bragantino

A felicidade de Amuzu e da torcida do Grêmio durou menos de dois minutos na noite deste sábado (10), na Arena. Logo após o belga abrir o placar contra o Bragantino, marcando seu primeiro gol desde que chegou ao Brasil, o Tricolor cedeu o empate, com Pitta, no fim da partida, válida pela oitava rodada do Brasileirão.