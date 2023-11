Os holofotes estão mais uma vez voltados para a Miss Brasil Maria Brechane, gaúcha de Rio Grande que compete no 72º Miss Universo no próximo sábado (18). O concurso tem 90 misses na disputa pela coroa e será realizado na Arena José Adolfo Pineda, em San Salvador, capital de El Salvador. A transmissão está marcada para 22h, horário de Brasília, pelo YouTube do Miss Universe.