Cristian Olivera cita "falta de sorte" ao lamentar empate do Grêmio com o Bragantino

Olivera foi bastante acionado, mas foi substituído no segundo tempo.

O Grêmio ficou no 1 a 1 com o Bragantino na noite deste sábado (10). O Tricolor abriu o placar na reta final, mas sofreu o empate quase que de imediato, frustrando a torcida presente na Arena.

Na zona mista, o atacante Cristian Olivera expressou a sua frustração com o resultado.

A fala do atacante salienta a dificuldade do Grêmio em manter a vantagem em momentos cruciais da partida, um problema que ocorreu também na Copa do Brasil, contra o CSA, quando levou a virada nos acréscimos.