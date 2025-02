Miss Universe Brasil 2025 é hoje: saiba horário e onde assistir ao concurso

Nesta quinta-feira (13) 24 mulheres disputam a coroa no Miss Universe Brasil 2025 . A grande final do concurso ocorrerá em Alphaville, São Paulo, a partir das 20h.

Cada uma delas representa uma unidade federativa do país — exceto Distrito Federal, Rio de Janeiro e Roraima, que não vão participar da competição neste ano.

O evento será transmitido no canal oficial do concurso no YouTube, Miss Universe Brasil TV, às 20h.