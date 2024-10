O cantor João Gomes, 22 anos, e a influenciadora Ary Mirelle, 22, se casaram na tarde desta segunda-feira (21) na Capela Nossa Senhora das Graças, na Zona Oeste do Recife. A igreja fica no complexo cultural do Instituto Ricardo Brennand, que funciona num castelo construído em estilo medieval. A cerimônia reuniu mais de 300 pessoas, entre amigos e familiares.