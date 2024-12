Com itens de Anitta, Xuxa e Angélica, saiba quanto o Leilão da Blogueirinha arrecadou para apoiar a comunidade LGBT+

Blogueirinha é a idealizadora e apresentadora do evento beneficente. Cami Marzano / Divulgação

O evento Leilão da Blogueirinha, promovido para apoiar a comunidade LGBTQIAPN+, arrecadou R$ 92.612 em sua segunda edição, sendo R$ 81.012 com os lances dos itens arrematados e R$ 11.600 em doações feitas por pix. Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora (que, na verdade, é uma personagem do youtuber carioca Bruno Matos) foi batido o recorde do ano passado.

Na segunda-feira (9), com os shows de Karol Conká, Duda Beat e João Lucas, o evento rolou em São Paulo e contou com a presença de famosos, como Erika Hilton, Luciana Gimenez, Urias e Lorelay Fox. A transmissão foi feita pelo canal da apresentadora no YouTube.

Itens disputados

Um colar de prata com pingente de Nossa Senhora em madrepérola e cravejado de diamantes, doado pelo influenciador Carlinhos Maia, teve o lance mais alto do evento: a peça do designer de joias Paulo Teixeira foi arrematada por R$ 12 mil. A bolsa de press-kit desenvolvida para a marca Boca Rosa em parceria com Alexandre Pavão, da ex-BBB e influenciadora Bianca Andrade, e o tênis da cantora Anitta, usado durante os Ensaios da Anitta no Carnaval deste ano, também foram muito disputados, atingindo os lances de R$ 8.500 e R$ 7.600, respectivamente.

Um vestido nude transparente usado pela apresentadora Angélica no Carnaval de 2014, na Marquês de Sapucaí, foi arrematado por um lance R$ 2.050. Já o cantor Pedro Sampaio doou um terno vermelho, usado na cerimônia do Grammy Latino de 2024, que recebeu um lance de R$ 3.950. Um chapéu rosa autografado pela cantora Ana Castela foi vendido por R$ 1.900. Um vestido vermelho florido, da apresentadora Xuxa, rendeu R$ 3.500 ao leilão.

— Agradeço de coração a cada um que contribuiu, tanto com as doações de peças quanto com os lances. A gente se superou e foi um sucesso — diz Blogueirinha.