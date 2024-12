Calita e Amado Batista estariam namorando desde junho. @calitafransouza Instagram, Reprodução e / Globo, Divulgação

Aos 73 anos, Amado Batista parece estar vivendo o que canta na música O Amor Não Tem Idade. O cantor virou assunto nas redes sociais por supostamente estar namorando a miss Calita Franciele Miranda de Souza, 22 anos, eleita Miss Universe Mato Grosso 2024. A diferença de idade entre os dois é de 51 anos.

Ainda que eles não tenham oficialmente assumido o namoro, o público percebeu que Camila divulgou o trabalho do cantor nas redes sociais. No Instagram, a miss compartilhou recentemente a música Sou Igualzinho a Você. Além disso, ela também tem sido flagrada acompanhando o artista em suas viagens a trabalho, conforme informações do jornal O Globo.

Quem é a Calita?

Calita cresceu em Campinápolis, no Mato Grosso, e é formada em Biologia. Ela teria começado a se relacionar com Amado em junho. Desde então, o avião particular do cantor tem sido visto na cidade natal da jovem.

No Instagram, ela afirma ser apaixonada por espanhol, idioma que é fluente. Ela ganhou visibilidade nacional ao ser coroada Miss Universe Mato Grosso 2024. Apontada como uma das favoritas ao título de Miss Brasil, ela acabou perdendo a coroa para Luana Cavalcante, de Pernambuco, em novembro.

Calita tem mais de 12 mil seguidores em seu perfil do Instagram.

Não é o primeiro

O relacionamento com Calita não é o primeiro do cantor com uma mulher mais jovem. Até o ano passado, Amado Batista era casado com Layza Felizardo, que tinha 23 anos quando o relacionamento chegou ao fim.