O cantor de forró João Gomes, 21 anos, e sua companheira, a influenciadora Ary Mirelle, 22 anos, anunciaram o nascimento do primeiro filho do casal na noite de terça-feira (16). Jorge nasceu no Hospital Unimed Petrolina, em Pernambuco, às 20h11min, pesando 2,4 quilos e medindo 48 centímetros.