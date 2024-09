Soberana Notícia

Luana Cavalcante, representante de Pernambuco, é eleita Miss Universe Brasil 2024; gaúcha ficou entre as sete finalistas

Coroada superou outras 26 candidatas na disputa e irá representar o país etapa internacional do concurso, no México. Candidatas de Alagoas e do Rio de Janeiro completam o top 3

19/09/2024 - 23h49min Atualizada em 20/09/2024 - 04h53min