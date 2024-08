Longe dos holofotes Notícia

Sandra Bullock comenta a chegada aos 60 anos: "É muito maravilhoso"

Atriz participou do programa "Today With Hoda & Jenna" para homenagear amiga que estava de aniversário. Ela tem se mantido afastada do público desde a morte do companheiro

13/08/2024 - 12h17min