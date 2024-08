Eleita Miss Grand Brasil 2024 na noite da última quinta-feira (8), a gaúcha Talita Hartmann, 27 anos, diz que tem vivido "os melhores e os piores dias de sua vida" desde a realização do concurso. Isso porque, apesar da alegria de conquistar a coroa, a representante do Rio Grande do Sul vem sofrendo com ataques nas redes sociais.