Gaúcha Talita Hartmann vence o Miss Grand Brasil 2024

Modelo de São Vicente do Sul superou outras 26 candidatas e ganhou a etapa nacional do concurso. Agora, vai representar o Brasil no Miss Grand International, em outubro

09/08/2024 - 00h41min Atualizada em 09/08/2024 - 09h33min