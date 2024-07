Do Sul para o Norte Notícia

Matteus chora com desfile de Isabelle e é chamado de "primeiro damo" no Festival de Parintins

Gaúcho participou do evento folclórico neste domingo. O ex-BBB foi presenteado com camiseta personalizada e se emocionou ao ver a namorada como cunhã-poranga do Boi Garantido

01/07/2024 - 09h56min Atualizada em 01/07/2024 - 09h58min