Após polêmica envolvendo o vice-campeão do Big Brother Brasil 24, Matteus Amaral , o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) determinou a abertura de processo administrativo para investigar a participação do ex-brother no concurso. Matteus se declarou preto para ingressar na faculdade de Engenharia Agrícola em 2014 pelo sistema de cotas raciais.