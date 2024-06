Matteus Amaral, vice-campeão do BBB 24, se pronunciou nos stories do Instagram no fim da tarde desta sexta-feira (14), após vir à tona a informação de que ele ingressou na faculdade por meio do sistema de cotas raciais. Ele se declarou preto para cursar Engenharia Agrícola em 2014 no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar). A instituição já havia confirmado a informação pela manhã.