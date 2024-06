Matteus Amaral preparou uma surpresa de Dia dos Namorados para Isabelle Nogueira. Eles começaram a se relacionar na reta final do BBB 24 e assumiram o namoro em maio. Nesta quarta-feira (12), o gaúcho mostrou a reação da amada ao se deparar com a sala decorada com balões em formatos de coração, fotos dos dois, uma mesa de café da manhã e pétalas de rosa no chão.