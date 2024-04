A cunhã-poranga (termo que significa "mulher bonita" em tupi-guarani) Isabelle chegou ao Top 4 do BBB 24 e, agora, disputa a vaga na final com Alane e Matteus. O que nem todo mundo sabe é que, antes do reality, a manauara de 31 anos passou por diversos caminhos profissionais, que vão desde uma graduação em Letras até um concurso de beleza a bordo de um navio, no qual conquistou o título de Rainha do Peladão.