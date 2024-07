Fim do mistério Notícia

Blake Lively e Ryan Reynolds revelam o nome do quarto filho mais de um ano após o nascimento

Divulgação foi feita durante o discurso de agradecimento do ator no evento de estreia de "Deadpool & Wolverine". Nascido em fevereiro do ano passado, até então o nome e sexo do bebê ainda não eram conhecidos

23/07/2024 - 10h28min Atualizada em 23/07/2024 - 10h37min