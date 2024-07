"Decisão significativa" Notícia

Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie remove legalmente o sobrenome do pai

Shiloh Jolie entrou com a petição no Tribunal logo após completar 18 anos. Publicamente, outros dois filhos do ex-casal abandonaram o nome do ator, como Zahara, de 19 anos, e Vivienne, de 15 anos

22/07/2024 - 22h22min Atualizada em 23/07/2024 - 13h41min