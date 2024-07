Casal queridinho Notícia

Blake Lively publica brincadeira com cartazes de filmes dela e de Ryan Reynolds: "Retrato de família"

Atriz compartilhou um registro dos pôsteres de "É Assim que Acaba" e "Deadpool & Wolverine" lado a lado e fez menção ao casamento de 14 anos com o ator. Ambas as produções têm previsão de estreia para as próximas semanas

19/07/2024 - 14h56min