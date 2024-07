Por que artistas estão regravando as próprias músicas? Seja por questões estéticas ou pelo controle da obra, às vezes uma homenagem afetiva, as regravações de faixas e até de discos inteiros se repetem pelo mundo. Não que seja novidade, as músicas sempre foram retrabalhadas em formatos como ao vivo ou acústico, mas as revisitações ganharam grande destaque nos últimos anos.