Samba do Quintana volta à Casa de Cultura no dia do seu primeiro aniversário

Ao som de sambas clássicos e pagodes mais novos, pessoas de todas as idades aproveitaram o domingo (7) frio e nublado para prestigiar o retorno do Samba do Quintana após a enchente. O evento também celebrou o aniversário de um ano do projeto, que promove uma roda de samba gratuita na Travessa dos Cataventos no primeiro domingo de cada mês. A atividade cultural faz parte da retomada gradual da Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ), que teve seu térreo tomado pela água no mês de maio.