Ao menos uma vez por mês, sempre aos domingos, a Travessa dos Cataventos é palco de uma grande roda de samba. Faz um ano que o Samba do Quintana surgiu para movimentar ainda mais o térreo da Casa de Cultura Mario Quintana. Tornou-se atração aguardada do calendário de eventos. No próximo domingo (7), a partir das 16h, uma edição comemorativa irá reunir a cantora Roberta Moura e o conjunto Thiago Ribeiro & Amigos. A entrada é franca.