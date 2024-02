Aos poucos, a cantora Preta Gil deixa para trás um dos períodos mais turbulentos da sua vida. O tratamento contra um câncer no intestino e o fim de um casamento de oito anos dão lugar a uma nova Preta, que volta aos palcos com um show completo neste Carnaval com o Bloco da Preta. Além disso, ela também lança um novo EP com faixas inéditas — como a romântica Na Batucada.