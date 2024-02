A tentação de matar o leg day, o dia de treinar os músculos inferiores, pode ser grande, mas as pernas são tão importantes quanto o resto do corpo na hora de se exercitar. Luciana Dornelles Ramos, educadora física e uma das idealizadoras do Afrofit Projeto, iniciativa que promove encontros para a prática de atividades físicas entre pessoas negras, explica por que não devemos pular o treino de pernas.