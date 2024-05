No último sábado, no Baita Sábado, novo programa da RBS TV, comandado por Cris Silva e Giulia Perachi, Lela Zaniol e Diogo Carvalho foram para a cozinha para ensinar uma receita perfeita para o almoço do final de semana: um frango saltimboca, com bacon e sálvia, acompanhado de batatas gratinadas.