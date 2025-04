Karen integrou o time de Carlinhos Brown. Instagram: eukarensilvaoficial / Reprodução

Ex-participante do The Voice Kids, Karen Silva morreu na quinta-feira (24), vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). Ela tinha 17 anos e estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Em nota compartilhada no perfil de Karen no Instagram, a assessoria da artista informou que ela sofreu um AVC hemorrágico e estava internada havia alguns dias (veja postagem abaixo).

"Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada", diz trecho da nota.

O velório será no Cemitério Portal da Saudade. Até a publicação desta reportagem, o horário não havia sido divulgado.

Karen participou do The Voice Kids, da TV Globo, em 2020. Com 12 anos na época, ela foi escolhida por Carlinhos Brown após encantar o público com interpretação de Ginga, música de Iza, nas audições às cegas.

O que é AVC?

O acidente vascular cerebral (AVC), também conhecido como derrame, é uma condição médica que exige atenção imediata. Ele ocorre quando é interrompido o fluxo de sangue para uma parte do cérebro, privando o tecido cerebral de oxigênio e nutrientes essenciais.

Isso pode resultar em danos cerebrais significativos ou até mesmo a morte. A pronta identificação dos sintomas, o conhecimento dos fatores de risco e a compreensão das medidas preventivas e opções de tratamento são cruciais para reduzir os riscos associados ao AVC.

Existem dois tipos de acidente vascular cerebral. A condição é considerada isquêmica quando acontece um entupimento no vaso sanguíneo provocado por trombose ou embolia. Já o hemorrágico é quando um vaso se rompe, provocando sangramento no cérebro

Quais são os sintomas do AVC e como identificá-lo

Os sintomas do AVC podem surgir repentinamente e incluem fraqueza ou dormência no rosto, braço ou perna, especialmente em apenas um lado do corpo, além de dificuldade para falar ou entender, visão turva ou perda de visão e dor de cabeça intensa sem causa conhecida.

Pacientes também podem apresentar dificuldades para andar, tontura, ou perda de equilíbrio e coordenação. A identificação rápida desses sinais e a busca imediata por atendimento médico ajudam a reduzir as possíveis sequelas.