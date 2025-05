Feira da agricultura familiar Sabor Gaúcho tem edição especial de Dia das Mães na Capital

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Feira contará com 14 expositores de diferentes regiões do Estado.

A agricultura familiar gaúcha traz para a Capital, nesta semana, um cardápio de opções de presentes para o Dia das Mães. Das tradicionais cucas e salames, passando pelo mel e pelas velas artesanais até plantas e flores, a diversidade da produção desse setor estará representada entre terça (6) e quinta-feira (8), na Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).

Serão 14 expositores de diferentes regiões do Estado — 12 agroindústrias, um estande com artesanato indígena e outro com flores e plantas.