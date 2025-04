Papa Francisco morreu de insuficiência cardíaca e AVC, diz Vaticano

Com 21 anos de idade, Francisco precisou retirar parte de um pulmão. MIGUEL RIOPA / AFP

O Vaticano informou que o papa Francisco morreu em razão de um acidente vascular cerebral (AVC) e de insuficiência cardíaca. A causa da morte do Pontífice foi confirmada às 15h, no horário de Brasília, em comunicado divulgado pela Santa Sé.

De acordo com a certidão médica que atestou a morte do Papa, Francisco sofreu um AVC cerebral, entrou em coma e teve um colapso cardiocirculatório irreversível às 7h35min, pelo horário de Roma (2h35min em Brasília), segundo o portal g1.

O argentino Jorge Mario Bergoglio, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, havia sido internado em fevereiro deste ano por causa de problemas respiratórios. Depois de 37 dias hospitalizado em Roma, o Papa recebeu alta e se recuperava no Vaticano.

Horas antes de morrer, no domingo (20), Francisco fez sua última aparição pública, dando a bênção Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo) a fiéis que acompanhavam as celebrações da Páscoa na Basílica de São Pedro.

Saúde do Papa

Com 21 anos, ainda em Buenos Aires, Bergoglio sofreu um problema respiratório, necessitando retirar parte de um dos pulmões.

Já no papado, iniciado em 2013, e com a idade avançada, Francisco foi submetido a uma cirurgia no cólon, em 2021. Na ocasião, o Papa ficou 10 dias internado.

Em março de 2023, foi internado com uma infecção respiratória e passou três dias no hospital. Meses depois, em junho, fez uma cirurgia de hérnia, ficando internado por 10 dias.

Com dores intensas no joelho, em razão de um ligamento rompido, o Papa passou por infiltrações. As dificuldades de locomoção fizeram com que Francisco precisasse usar uma cadeira de rodas.

Antes da mais recente internação, o Pontífice apareceu com o rosto inchado.