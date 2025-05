"Mais do que um tributo, é uma homenagem de um fã para o ídolo, e de fã para fãs", diz André Abreu, que interpreta Freddie Mercury no  show Queen Celebration in Concert

O tributo promete despertar emoções nos fãs, recriando as performances da banda usando os figurinos já conhecidos pelo público. No palco, a apresentação é liderada por André Abreu, que dá vida ao "imortal" Freddie Mercury , acompanhado do guitarrista Danilo Toledo, que executa os solos de Brian May, além do baixista PH Mazzilli e do baterista Guib Silva. A performance se completa com uma orquestra formada por 14 músicos , sob a regência de Rodrigo Scarpa.

Além de interpretar clássicos como Love of my Life, We Are The Champions, We Will Rock You, Radio Gaga, Crazy Little Thing Called Love, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love e Another One Bites the Dust, o Queen Celebration in Concert resgata trechos marcantes de turnês e shows, dentre eles, Queen Live at Wembley Stadium, de 1986.