Morreu na noite de terça-feira (22) a ex-primeira-dama da cidade de Cariacica, no Espirito Santo, Nabila Furtado , aos 35 anos. Conhecida pela beleza, conquistou pelo menos seis títulos de miss.

O anúncio foi feito pelo seu marido, Juninho Geraldo, em seu Instagram. Hora antes, também na terça-feira, o ex-prefeito de Cariacica havia compartilhado uma foto de mãos dada com Nabila no leito do hospital.