Porto Alegre recebe "esquenta" para Maratona nesta semana

Corredores movimentam ruas da região central de Porto Alegre. Amanda Zeni/Divulgação

Já na preparação para a Maratona Internacional, Porto Alegre recebe, na quinta-feira (8), o primeiro Treinão do Corre, promovido pela Salve Corre em parceria com a Olympikus.

Com ponto de encontro no Mercado Público da Capital, a expectativa é de que o evento reúna cerca de 600 corredores e tenha dois trajetos, com distâncias de 3,5km e 6km.

Os primeiros inscritos no corre de quinta vão receber uma identificação e uma camiseta exclusiva do Treinão do Corre com a Salve Corre.

— A Olympikus é nossa principal parceira desde o início, e fazer parte do calendário dessa marca é um orgulho para nós. Promover um evento gratuito para todos os níveis de corredores é um benefício imenso para a cidade — analisa Luis Felipe Ogro, gestor da Salve Corre.

Aberto ao público

O evento gratuito, sem linha de chegada e aberto a todos os corredores, dá início à categoria "Pra Se Divertir" e faz parte do calendário comemorativo dos 50 anos da marca gaúcha.

O que é o Salve Corre?

A Salve Corre é um dos maiores grupos de corrida do Brasil e movimenta mais de 300 pessoas semanalmente na Capital.

Desde 2024, todas às quintas, à noite, a turma se reúne no centro da cidade. A edição do dia 8 de maio será o 46º encontro.

— Além de explorar e frequentar o Centro Histórico, o grupo serve como porta de entrada para novos praticantes: movimentando as provas, assessorias de corrida, promovendo cultura de saúde, bem-estar e senso de comunidade. Colhemos benefícios hoje, amanhã e no futuro — completa o gestor do grupo.

A Maratona de Porto Alegre

A 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre, ocorrerá nos dias 7 e 8 de junho, com distâncias de 5km, 10km, 21km, 42km e Desafio (21km + 42km), além da prova kids. A maratona uma premiação de mais de R$ 550 mil.