Prisão de Alcatraz foi cenário de dois filmaços

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou neste domingo (4) que ordenou a ampliação e reabertura da prisão federal de Alcatraz, localizada em uma pequena ilha da Califórnia e desativada há mais de 60 anos.

A penitenciária deve abrigar "os criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos", publicou Trump em um texto na plataforma Truth Social.

Após 29 anos de funcionamento, Alcatraz foi fechada em 1963, devido aos altos custos operacionais. Localizada a dois quilômetros da costa de San Francisco e com capacidade para 336 prisioneiros, antes de ser convertida em atração turística ela abrigou criminosos célebres, como Al Capone (1899-1947).

Hollywood ama Alcatraz

As características do presídio, o cenário e nome Alcatraz — algo exótico, algo sinistro, algo sedutor — exerceram um forte apelo junto a Hollywood. O primeiro filme rodado lá foi À Queima-Roupa (Point Blank, 1967), de John Boorman, atualmente indisponível no streaming.

A lista inclui aventura de super-herói, X-Men: O Confronto Final (2006), um faroeste pós-apocalíptico, O Livro de Eli (2010), uma série de TV que só teve uma temporada, Alcatraz (2012), e pelo menos dois clássicos do cinema de ação.

Fuga de Alcatraz (1979)

Um dos clássicos ambientados no famoso presídio é Alcatraz: Fuga Impossível (Escape From Alcatraz, 1979), também conhecido como Fuga de Alcatraz, título pelo qual pode ser encontrado na Netflix. Trata-se da quinta e última parceria do diretor Don Siegel com o ator Clint Eastwood (é a mesma dupla de Perseguidor Implacável, em 1971, que marcou a estreia do policial Dirty Harry).

Baseado no livro de J. Campbell Bruce, retrata a façanha real dos únicos prisioneiros que deram o pinote do até então invencível cárcere. Eastwood encarna o líder do grupo, Frank Morris. O filme foi a 11º mais visto nos EUA em 1979.

A Rocha (1996)

O outro filmaço sobre Alcatraz é mais recente e está disponível no Disney+: A Rocha (The Rock, 1996), quarta maior bilheteria no mercado estadunidense na sua temporada.

Talvez seja o melhor filme (ou um dos poucos assistíveis, alguns dirão) do exagerado e barulhento diretor Michael Bay, produtor da franquia Transformers. Conta a seu favor o baita elenco masculino: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, David Morse, John C. McGinley, John Spencer...

Na trama, um general (Ed Harris), herói na Guerra do Vietnã, e seus comandados se apoderam de armas químicas, se instalam na prisão de Alcatraz com 81 reféns e cobram US$ 100 milhões de resgate. Caso contrário, vão atacar a cidade de San Francisco.

Para combatê-los, é enviado à ilha (a tal Rocha do título) um grupo de elite que inclui um jovem especialista em ameaças bioquímicas (Nicolas Cage) e o fictício único fugitivo do presídio (Sean Connery).

