Davi, Isabelle e Matteus disputarama final do BBB 24. TV Globo / Divulgação

A 25ª temporada do Big Brother Brasil começa nesta segunda-feira (13). As 11 primeiras duplas participantes do reality foram anunciados na quinta-feira (9), dia conhecido como Big Day. Apesar de entrarem na casa em pares, só haverá um vencedor no programa.

Em 2024, a final do BBB contou com representantes de Norte a Sul do país. Na edição em que 26 pessoas entraram na casa, o Top 3 foi formado por dois homens e uma mulher: Matteus Amaral, Isabelle Nogueira e Davi Britto.

Quem foram os finalistas do BBB 24?

Confira quem foram os brothers que chegaram à final do programa:

Matteus

Mateus representou o Rio Grande do Sul no BBB 24. Paulo Belote / Globo/Divulgação

Representante do Rio Grande do Sul na disputa, o alegretense terminou o programa em segundo lugar. Na final, Matteus recebeu 24,25% dos votos, e ficou com o prêmio de R$ 150 mil.

Durante a participação, o gaúcho foi um competidor forte: venceu várias provas, foi líder duas vezes e anjo cinco. Ao longo do jogo, o estudante de engenharia agrícola ganhou também uma viagem internacional com direito a acompanhante e um carro 0 km.

Na casa, Alegrete, como era conhecido, viveu romances com Deniziane e Isabelle, com quem acabou noivando após o programa.

Davi

Davi Britto foi o campeão do BBB 24. Fabio Rocha/TVGlobo / Divulgação

Participante mais jovem do elenco de 2024, o baiano Davi entrou na casa com apenas 21 anos e se tornou o campeão da edição. Ele conquistou o prêmio final de R$ 2,92 milhões e um carro, avaliado em R$ 303 mil. Ele recebeu 60,52% dos votos na final do reality.

O motorista de aplicativo foi selecionado para entrar na disputa na dinâmica do "puxadinho", da qual saiu vencedor com 60,94% dos votos. Já na casa, ele teve atritos com participantes como Wanessa, que foi desclassificada após dar um tapa na perna do brother enquanto ele dormia.

Ao longo do programa, Davi conquistou também uma bolsa para cursar a faculdade de medicina que sonhava, R$ 130 em dinheiro, outro carro de R$ 281 mil, R$ 5 mil em eletrodomésticos, R$ 5 mil em comida por delivery, um celular, um videogame e 10 anos de assinatura do Globoplay.

Isabelle

Isabelle terminou a disputa em terceiro lugar. Fabio Rocha/TVGlobo / Divulgação

A cunhã poranga Isabelle Nogueira também entrou na casa através da dinâmica do "puxadinho" e terminou a disputa em terceiro lugar, recebendo 14,98% dos votos. Ela ficou com o prêmio de R$ 50 mil.

Natural de Manaus, a dançarina que integra o grupo do Boi-bumbá Garantido, do Festival de Paritins, levou para casa prêmios como R$ 59 mil em dinheiro, Smart TV, Notebook e viagem nacional com acompanhante.

Na final do programa, Isabelle, que foi amiga de Davi durante todo o programa, iniciou o romance com Matteus. O affair dos dois floresceu, e eles noivaram em novembro do mesmo ano.