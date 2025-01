Três ex-integrantes do "BBB 9"

Entre anônimos e famosos, o programa já recebeu mais de 320 participantes ao longo de 24 edições . Quatro deles, no entanto, já morreram — três da mesma temporada, inclusive.

O BBB 25 inicia na segunda-feira (13). A seguir, relembre os ex-participantes do reality show que já faleceram.

Relembre os ex-participantes do BBB que já morreram

1. Buba

Edilson Buba, do "BBB 4".

Edilson Buba participou da quarta edição do programa, que consagrou Cida como campeã. Em 2006, ele morreu em decorrência de um câncer . Aos 34 anos, estava internado por dois meses em um hospital de Curitiba.

2. Caubói

André de Almeida, do "BBB 9".

André de Almeida, que ficou conhecido como Caubói no BBB 9, morreu em 2011, numa emboscada na chácara onde morava, em Alumínio (SP). Ele tinha 37 anos e deixou a mulher e quatro filhos. Max Porto, vencedor da nona edição, esteve no velório e prestou sua solidariedade à família do amigo.