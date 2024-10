Em participação no quadro Quem Quer Ser um Milionário?, do Domingão com Huck, o professor de Direito, César Augusto, 32 anos, deixou de ganhar R$ 500 mil ao errar a resposta para a pergunta: "O que inspirou a arquiteta Chu Ming Silveira a criar o design do protetor telefônico, o orelhão brasileiro, feito em 1971?"