Mais de seis meses se passaram desde que vimos José Inocêncio, então vivido por Humberto Carrão, ter a pele arrancada pelos jagunços do Coronel Firmino (Enrique Diaz) no primeiro capítulo da nova versão de Renascer. Depois de incontáveis reviravoltas e até algumas mudanças em relação à história original, o remake entra em seu último mês de exibição. O folhetim está previsto para terminar em 6 de setembro, com reprise no dia 7.