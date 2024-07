Melhor fase Notícia

Duda Santos viverá protagonista da próxima novela das seis da Globo, "Garota do Momento"

No folhetim, que deve estrear ainda no segundo semestre, a atriz interpretará uma jovem que luta para vencer na vida e realizar os seus sonhos no Brasil dos anos 1950

22/07/2024 - 14h56min Atualizada em 22/07/2024 - 14h56min