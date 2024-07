No sexto episódio da segunda temporada de House of the Dragon, que foi ao ar no domingo (21) pela plataforma Max e pelo canal HBO, Alicent (Olivia Cooke) fez uma rara menção ao filho Daeron. Citado apenas em breves passagens anteriores, mas presente no livro Fogo & Sangue, o caçula da rainha agora recebeu mais atenção na série e deixou os fãs curiosos.