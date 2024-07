A segunda temporada de House of the Dragon, que tem episódios lançados semanalmente na plataforma Max e no canal HBO, trouxe à tona novos personagens que se juntarão à guerra entre os meios-irmãos Rhaenyra, do lado preto, e Aegon II, do lado verde. O ferreiro Hugh Hammer — ou Hugh Martelo — é um deles, e terá um papel importante na Dança dos Dragões, como essa disputa pelo trono de ferro é chamada.